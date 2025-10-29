世界坝体最高抽水蓄能电站全面投产发电

阿通社南京2025年10月29日电 据新华社报道， 世界坝体最高抽水蓄能电站——国网新源江苏句容抽水蓄能电站28日全面投产发电，长三角地区再添一座大型清洁能源“调节器”。

据介绍，该电站利用上、下水库落差，用电低谷时把水从下水库抽往上水库，转为势能存储，用电高峰时再转为电能送入电网，被喻为“水能充电宝”。电站总装机容量135万千瓦，上水库大坝高182.3米，相当于60层楼高，是世界最高的抽水蓄能电站大坝，蓄水1707万立方米，相当于1.2个西湖蓄水量，全面投产后预估年发电量13.5亿千瓦时。

“项目在防渗土工膜研发、超大型球阀吊装上实现技术突破，为国内高负荷平原地区建设抽水蓄能电站提供了借鉴。”国网新源江苏句容抽水蓄能有限公司董事长陈洪春说。

今夏，江苏电网用电负荷屡破历史极值，最高负荷达到1.56亿千瓦，较去年最高值同比增长6.12%。与此同时，江苏新能源装机呈现高速增长态势，配套储能消纳装机容量成为破题关键。

“全面投产后，可提供约270万千瓦双向电力调节能力，缓解电网负荷高峰压力，提升新能源消纳水平。”国网镇江供电公司发展部主任王晨晖说，电站地处华东电网高负荷中心，将发挥调峰、调频、调相、储能等作用，平抑电网波动。

据悉，“十四五”以来，国家电网公司累计投运78台抽水蓄能机组，在运容量达到4453万千瓦。