法国研究：高质量低加工的植物性饮食有助保护心脏健康

阿通社巴黎2025年10月28日电 法国一项最新研究表明，植物性饮食或许是保护心脏健康的关键，但前提是食物必须具备较高营养质量且加工程度较低。

该研究由法国国家农业食品与环境研究院（（INRAE）、法国国家健康与医学研究院（Inserm）及巴黎索邦大学联合开展。研究团队发现，只有高质量、低加工的植物食品才能真正发挥健康益处，而超加工植物食品则会丧失其有益作用。

研究结果发表于《柳叶刀—区域健康》杂志。研究团队对63,835名成年人进行了平均9.1年的随访，其中部分参与者的跟踪时间长达15年。

通过详细的饮食问卷，研究人员不仅分析了参与者植物性与动物性食物的比例，还评估了其营养质量（如脂肪、糖、盐、维生素及抗氧化物含量）以及加工程度。

结果显示，在摄入高质量、低加工植物食品（如新鲜蔬果、豆类和全谷物）的成年人中，心血管疾病发病风险降低了40%。

相反，对于主要食用超加工植物食品（如工业黑面包、即食汤品、预制菜肴和商业沙拉）的人群，即便营养成分较高，也未观察到心血管风险下降。

研究指出，最具风险的是以低质量、超加工植物食品为主的饮食，如薯片、含糖饮料、甜点和加糖谷物早餐，这类饮食会使心血管疾病风险增加约40%。

研究团队总结称，仅仅增加植物性食物的摄入量并不足以改善健康，更重要的是关注食物的质量与加工程度。研究还支持公共卫生政策应鼓励选择新鲜、冷冻或高质量罐装植物食品，同时减少超加工食品的消费，即便这些食品来自植物来源。