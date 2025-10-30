沙迦房地产行业加速引入人工智能

阿通社沙迦2025年10月30日电 沙迦酋长国房地产行业在人工智能应用方面实现重大突破，广泛运用AI技术助力投资者、买家及卖家科学决策，提升市场数据与价格透明度。

多位房地产专家表示，人工智能正成为房地产领域节省时间和成本、提升价格评估精度、比较市场选项及改善客户体验的重要工具。

沙迦房地产登记局总干事阿卜杜勒·阿齐兹·沙姆西在接受阿联酋通讯社采访时指出，人工智能是推动房地产行业未来转型的关键技术之一，可通过先进的数据分析与决策支持手段，提供创新型服务并预测市场趋势。

他表示，在阿联酋最高委员会成员、沙迦酋长谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米博士殿下的远见指导下，沙迦正稳步推进数字化体系建设，迈向全面智能化转型阶段。随着来自世界各地的投资者不断增加，智慧服务的完善将进一步便利他们的投资并增强市场信心。

沙姆西强调，房地产登记局视人工智能为战略机遇，正研究全球最佳实践并探索其在房地产分析、服务优化、流程简化及运营效率提升等方面的应用，以改善客户体验并提高市场透明度。他指出，投资先进技术是沙迦营商环境发展的重要方向，人工智能的引入将增强沙迦作为安全且具吸引力的房地产投资目的地的竞争力。

来自阿尔马尔万集团首席执行官马吉德·扎伊姆介绍，公司推出了阿联酋首个由人工智能设计的房地产项目“11 District”。该项目预计于2029年建成，届时将成为全国首个由人工智能全面运营和管理的开发项目。项目规划包括11栋建筑，占地约350万平方英尺。

他表示，人工智能为项目提供了700种外部设计方案，最终选定11种，并协助完成入口、出口及停车场（共3000个车位）设计。借助AI技术，整体设计阶段仅耗时3个月，相比传统方式节省一半以上时间。他补充说，项目后期的运营管理、报告及客户服务等环节也将全部实现人工智能化。

伊娃酒店与度假村公司销售与市场部主管贾迈勒·沙维什介绍，公司已在多个业务环节应用AI，包括项目前期对住宅单元景观和面积的预测、潜在客户分类、分析客户咨询的情绪倾向以识别价格和融资异议、实施预测性维护以减少设备停机与维护成本，并在销售与客户服务流程中实现自动化。

他表示，公司高度重视员工数字素养与AI技能的提升，定期组织培训课程，涵盖数字意识、语言处理、对话机器人、虚拟看房及房产描述等内容，以确保团队在智能化转型中保持领先。