飓风“梅丽莎”重创加勒比多国

阿通社哈瓦那2025年10月31日电 飓风“梅丽莎”横扫加勒比地区，先后袭击牙买加、古巴和巴哈马群岛，并对海地、多米尼加共和国及中美洲部分地区造成严重影响，导致房屋、基础设施和农作物大面积受损，医疗系统遭受重创。

联合国人道主义事务协调厅已派出工作组前往牙买加，支持当地紧急救援行动。另有多支专业救援队保持待命状态，以应对可能提出的援助请求。

据报道，牙买加出现严重洪涝、山体滑坡及大规模停电，世界粮食计划署正通过位于巴巴多斯的区域物流中心运送救援物资。

在古巴，联合国及其合作伙伴根据预警机制提前启动应急计划，已向受灾地区提供早期援助。

海地方面，暴雨和强风引发洪灾与山体滑坡，超过1.4万人在全国100多个避难所暂避。官方通报显示，灾害已造成24人死亡、17人受伤、18人失踪。

在多米尼加共和国，联合国难民署协助政府展开救援，与相关部门协调向偏远地区提供物资，并推动对海地的跨境支援。