阿联酋国防部：成功拦截并摧毁137枚导弹和209架无人机

阿通社阿布扎比2026年3月1日电 国防部宣布，自伊朗发动袭击以来，阿联酋空军与防空部队成功处置并摧毁137枚弹道导弹和209架无人机，展现出防空系统的高度战备水平与应对各类威胁的能力。

国防部表示，共监测到137枚针对阿联酋发射的伊朗弹道导弹，其中132枚被成功摧毁，另有5枚落入海域。同时，共监测到209架伊朗无人机，其中195架被拦截，14架落入阿联酋陆地和海域，造成部分附带损失。

声明指出，在成功拦截导弹与无人机过程中，部分残骸散落至全国多地，导致部分民用设施出现轻微财产损失。

国防部确认，相关主管部门第一时间全面启动既定应急程序，采取必要措施，确保居民安全并妥善处置受影响区域。

声明以最强烈措辞谴责此次袭击，强调此类行为构成危险升级和懦弱行径，威胁平民安全并破坏地区稳定。

国防部重申，此类袭击是对国家主权和国际法的公然侵犯，阿联酋保留对升级行为作出回应的全部权利，并将采取一切必要措施保护国家领土、公民与居民，维护国家主权、安全与稳定及其国家利益。

声明强调，武装力量始终保持高度戒备，坚决应对任何威胁国家安全与稳定的行为，并指出公民、居民及访客的安全是不可动摇的最高优先事项。

国防部呼吁公众通过官方渠道获取信息，避免传播谣言或未经证实的消息。