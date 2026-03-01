阿拉伯塔酒店外立面轻微火情已被控制 无人受伤

\u963F\u901A\u793E\u8FEA\u62DC2026\u5E743\u67081\u65E5\u7535 \u8FEA\u62DC\u6C11\u9632\u90E8\u95E8\u5DF2\u63A7\u5236\u4F4F\u53D1\u751F\u5728\u963F\u62C9\u4F2F\u5854\u9152\u5E97\u5916\u7ACB\u9762\u7684\u8F7B\u5FAE\u706B\u60C5\uFF0C\u672A\u9020\u6210\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u3002\u8FEA\u62DC\u653F\u5E9C\u5A92\u4F53\u529E\u516C\u5BA4\u63F4\u5F15\u914B\u957F\u56FD\u6709\u5173\u4E3B\u7BA1\u90E8\u95E8\u8868\u793A\uFF0C\u4E8B\u6545\u7CFB\u88AB\u62E6\u622A\u65E0\u4EBA\u673A\u7684\u6B8B\u9AB8\u6240\u81F4\u3002