阿拉伯塔酒店外立面轻微火情已被控制 无人受伤

阿通社迪拜2026年3月1日电 迪拜民防部门已控制住发生在阿拉伯塔酒店外立面的轻微火情，未造成人员伤亡。

迪拜政府媒体办公室援引酋长国有关主管部门表示，事故系被拦截无人机的残骸所致。