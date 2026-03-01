副总理兼外长同多国外长通话讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月1日电 副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与多个友好国家外长通电话，就伊朗针对阿联酋及地区多个国家发动的公然导弹袭击后的最新地区局势进行讨论。

通话对象包括：巴勒斯坦国副总统侯赛因·谢赫，卡塔尔首相兼外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼殿下，约旦副首相兼外交与侨务大臣埃伊曼·萨法迪，意大利副总理兼外长安东尼奥·塔亚尼，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫，科威特外交大臣谢赫贾拉·贾比尔·艾哈迈德·萨巴赫，巴林外交大臣阿卜杜拉提夫·本·拉希德·扎耶尼，印度外交部部长苏杰生，埃及外交、国际合作和海外侨民事务部长巴德尔·阿卜杜勒-阿提博士，叙利亚外交部长阿萨德·希巴尼，英国外交发展大臣伊薇特·库珀，西班牙外交大臣何塞·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯，土耳其外交部长哈坎·菲丹，巴拿马外交部长哈维尔·马丁内斯—阿查，以及德国联邦总理外交与安全政策顾问君特·绍特尔博士。

通话讨论了当前地区升级局势及冲突范围扩大可能带来的严重后果，并指出持续的伊朗公然违规行为将削弱地区与国际安全，威胁全球经济稳定与能源安全。

谢赫·阿卜杜拉殿下与各位部长强烈谴责并严正谴责针对阿联酋及地区国家的伊朗公然袭击，并重申所有遭受袭击国家依法作出回应的充分和合法权利，以维护其主权、安全、领土完整以及公民和居民的安全，一切行动须依据国际法。

各国外长还强调，应保持克制，优先通过严肃和负责任的对话解决当前危机，以实现地区人民的安全、稳定与繁荣。