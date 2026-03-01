伊朗官方媒体称最高领袖哈梅内伊在美以联合空袭中身亡

\u963F\u901A\u793E\u5FB7\u9ED1\u51702026\u5E743\u67081\u65E5\u7535 \u4F0A\u6717\u901A\u8BAF\u793E\u201CIRNA\u201D1\u65E5\u51CC\u6668\u5BA3\u5E03\uFF0C\u4F0A\u6717\u6700\u9AD8\u9886\u8896\u963F\u4E9A\u56FE\u62C9\u00B7\u963F\u91CC\u00B7\u54C8\u6885\u5185\u4F0A\uFF0886\u5C81\uFF09\u5728\u7F8E\u56FD\u548C\u4EE5\u8272\u5217\u53D1\u52A8\u7684\u5927\u89C4\u6A21\u519B\u4E8B\u88AD\u51FB\u4E2D\u8EAB\u4EA1\u3002\u4F0A\u6717\u653F\u5E9C\u5BA3\u5E03\u5168\u56FD\u8FDB\u516540\u5929\u54C0\u60BC\u671F\uFF0C\u5E76\u989D\u5916\u5B9E\u65BD7\u5929\u516C\u4F11\u3002