伊朗官方媒体称最高领袖哈梅内伊在美以联合空袭中身亡

阿通社德黑兰2026年3月1日电 伊朗通讯社“IRNA”1日凌晨宣布，伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊（86岁）在美国和以色列发动的大规模军事袭击中身亡。

伊朗政府宣布全国进入40天哀悼期，并额外实施7天公休。