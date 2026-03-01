卡塔尔内政部称工业区发生小规模火灾 无人受伤

阿通社多哈2026年3月1日电 卡塔尔内政部今日宣布，民防部门已处置发生在工业区的一起小规模火灾。该火灾系因拦截一枚导弹后产生的残片坠落所致。

内政部在社交媒体平台X（原推特）发布的声明中确认，此次小规模火灾未造成人员伤亡。