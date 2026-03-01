卡塔尔内政部称工业区发生小规模火灾 无人受伤

\u963F\u901A\u793E\u591A\u54C82026\u5E743\u67081\u65E5\u7535 \u5361\u5854\u5C14\u5185\u653F\u90E8\u4ECA\u65E5\u5BA3\u5E03\uFF0C\u6C11\u9632\u90E8\u95E8\u5DF2\u5904\u7F6E\u53D1\u751F\u5728\u5DE5\u4E1A\u533A\u7684\u4E00\u8D77\u5C0F\u89C4\u6A21\u706B\u707E\u3002\u8BE5\u706B\u707E\u7CFB\u56E0\u62E6\u622A\u4E00\u679A\u5BFC\u5F39\u540E\u4EA7\u751F\u7684\u6B8B\u7247\u5760\u843D\u6240\u81F4\u3002\u5185\u653F\u90E8\u5728\u793E\u4EA4\u5A92\u4F53\u5E73\u53F0X\uFF08\u539F\u63A8\u7279\uFF09\u53D1\u5E03\u7684\u58F0\u660E\u4E2D\u786E\u8BA4\uFF0C\u6B64\u6B21\u5C0F\u89C4\u6A21\u706B\u707E\u672A\u9020\u6210\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u3002