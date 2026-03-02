阿卜杜拉·本·扎耶德分别同多国官员及外长通电话

阿通社阿布扎比2026年3月2日电 副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在针对阿拉伯联合酋长国及地区若干兄弟国家的公然伊朗导弹袭击之后，与多国外长通电话，就严重地区事态发展及其对地区安全与稳定的影响进行讨论。

谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下 与黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆、阿尔巴尼亚共和国总理埃迪·拉马、卢森堡副总理兼外交部长泽维尔·贝泰尔、黑副总理兼外交部长埃尔文·伊布拉希莫维奇、马耳他副总理兼外交旅游部长伊恩·博奇、巴拉圭共和国外交部长鲁本·拉米雷斯·莱斯卡诺、摩洛哥外交大臣纳赛尔·布里达、以色列国外交部长吉迪恩·萨尔、荷兰外交大臣汤姆·贝伦森、乌兹别克斯坦共和国外交部长巴赫季约尔·赛义多夫阁下、立陶宛共和国外交部长科斯图蒂斯·布德里斯、波斯尼亚和黑塞哥维那外交部长埃尔梅丁·科纳科维奇、罗马尼亚外交部长瓦娜·西尔维娅·措尤、阿根廷外交、国际贸易和宗教事务部长巴勃罗·基尔诺、爱尔兰外交贸易部长兼国防部长海伦·麦肯蒂、奥地利欧洲和国际事务部长贝娅特·迈因尔-赖辛格、匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得、克罗地亚外交和欧洲事务部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼以及北马其顿共和国外交和对外贸易部长蒂姆乔·穆聪斯基等举行了通话。

通话讨论了地区升级的影响、冲突范围扩大和持续公然伊朗袭击及违规行为带来的严重风险，以及其可能破坏地区和国际安全、威胁全球经济稳定和能源安全的后果。

谢赫阿卜杜拉殿下在通话中确认，在阿联酋境内的所有居民和访客均安全无虞。

谢赫阿卜杜拉殿下 与各国外长强烈谴责针对阿联酋及地区其他国家的公然伊朗袭击，并确认所有遭受攻击国家根据国际法以维护其主权、安全、领土完整及公民和居民安全方式作出回应的充分合法权利。

各位部长还强调，当前阶段需要加强地区和国际努力，推动局势降级，保持最大克制，通过外交解决方案和严肃、负责任的对话克服当前危机，并支持地区人民对安全、可持续稳定和长期全面发展的期望。