巴林称导弹残片坠落致1人死亡2人受伤

\u963F\u901A\u793E\u9EA6\u7EB3\u9EA62026\u5E743\u67082\u65E5\u7535 \u5DF4\u6797\u738B\u56FD\u5185\u653F\u90E82\u65E5\u901A\u62A5\u79F0\uFF0C\u4E00\u8258\u5728\u8428\u52D2\u66FC\u5DE5\u4E1A\u57CE\u8FDB\u884C\u7EF4\u4FEE\u7684\u5916\u56FD\u8239\u53EA\u56E0\u62E6\u622A\u5BFC\u5F39\u6B8B\u9AB8\u5760\u843D\u5F15\u53D1\u706B\u707E\uFF0C\u9020\u62101\u540D\u4E9A\u6D32\u7C4D\u5DE5\u4EBA\u6B7B\u4EA1\u30012\u4EBA\u91CD\u4F24\u3002\u5DF4\u6797\u901A\u8BAF\u793E\u63F4\u5F15\u5185\u653F\u90E8\u58F0\u660E\u79F0\uFF0C\u706B\u52BF\u5DF2\u88AB\u63A7\u5236\u5E76\u6251\u706D\u3002