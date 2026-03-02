巴林称导弹残片坠落致1人死亡2人受伤

阿通社麦纳麦2026年3月2日电 巴林王国内政部2日通报称，一艘在萨勒曼工业城进行维修的外国船只因拦截导弹残骸坠落引发火灾，造成1名亚洲籍工人死亡、2人重伤。

巴林通讯社援引内政部声明称，火势已被控制并扑灭。