以军空袭黎巴嫩致31死149伤

\u963F\u901A\u793E\u8D1D\u9C81\u72792026\u5E743\u67082\u65E5\u7535 \u9ECE\u5DF4\u5AE9\u536B\u751F\u90E82\u65E5\u8868\u793A\uFF0C\u4EE5\u8272\u5217\u5BF9\u8D1D\u9C81\u7279\u90CA\u533A\u53CA\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u5357\u90E8\u5B9E\u65BD\u7684\u7A7A\u88AD\u5DF2\u9020\u621031\u4EBA\u6B7B\u4EA1\u3002\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u56FD\u5BB6\u901A\u8BAF\u793E\u63F4\u5F15\u536B\u751F\u90E8\u516C\u5171\u536B\u751F\u7D27\u6025\u884C\u52A8\u4E2D\u5FC3\u53D1\u5E03\u7684\u521D\u6B65\u6570\u636E\u79F0\uFF0C\u53E6\u6709149\u4EBA\u53D7\u4F24\u3002