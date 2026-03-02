以军空袭黎巴嫩致31死149伤

阿通社贝鲁特2026年3月2日电 黎巴嫩卫生部2日表示，以色列对贝鲁特郊区及黎巴嫩南部实施的空袭已造成31人死亡。

黎巴嫩国家通讯社援引卫生部公共卫生紧急行动中心发布的初步数据称，另有149人受伤。