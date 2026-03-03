阿联酋防空部队拦截了来自伊朗的弹道导弹齐射

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42026\u5E743\u67083\u65E5\u7535 \u56FD\u9632\u90E8\u8868\u793A\uFF0C\u963F\u8054\u914B\u9632\u7A7A\u7CFB\u7EDF\u76EE\u524D\u6B63\u5728\u62E6\u622A\u81EA\u4F0A\u6717\u53D1\u5C04\u7684\u4E00\u6279\u5F39\u9053\u5BFC\u5F39\u3002\u56FD\u9632\u90E8\u5F3A\u8C03\uFF0C\u5DF2\u505A\u597D\u5145\u5206\u51C6\u5907\u5E94\u5BF9\u4E00\u5207\u5A01\u80C1\uFF0C\u4EE5\u786E\u4FDD\u56FD\u5BB6\u9886\u571F\u5B89\u5168\u4EE5\u53CA\u6240\u6709\u516C\u6C11\u548C\u5C45\u6C11\u7684\u5B89\u5168\u3002