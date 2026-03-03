阿联酋防空部队拦截了来自伊朗的弹道导弹齐射

阿通社阿布扎比2026年3月3日电 国防部表示，阿联酋防空系统目前正在拦截自伊朗发射的一批弹道导弹。

国防部强调，已做好充分准备应对一切威胁，以确保国家领土安全以及所有公民和居民的安全。