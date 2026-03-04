阿卜杜拉·本·扎耶德与多国外长及官员通电话

阿通社阿布扎比2026年3月4日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下分别与多国外长通电话，就伊朗针对阿联酋及多个兄弟国家发动公然导弹袭击后地区最新局势及其对地区安全与稳定的影响进行讨论。

谢赫阿卜杜拉殿下分别与卡塔尔首相兼外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼殿下、摩尔多瓦副总理兼外交部长米哈伊尔·波普绍伊、塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·孔波斯、巴西外交部长毛罗·维埃拉、捷克外交部长彼得·马钦卡、葡萄牙国务兼外交部长保罗·兰热尔、匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得、哥斯达黎加外交和宗教事务部长阿诺尔多·安德烈·蒂诺科，以及欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯电话。

通话讨论了地区持续升级局势所带来的影响，以及其对地区与国际和平与安全构成的严重风险，同时也涉及其对全球经济和能源安全造成的负面影响。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长强烈谴责伊朗针对阿联酋及地区其他国家发动的公然袭击，强调坚决反对任何违反国际法的行为，并确认遭受袭击的国家有权采取必要措施维护其主权、安全和领土完整，以及保障本国公民和居民的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下对各国外长支持阿联酋并与阿方团结一致的立场表示感谢，并强调阿联酋境内所有居民和访客均安全无虞。

通话还强调，在这一关键阶段加强国际协作的重要性，通过协调行动遏制紧张局势并防止冲突蔓延，同时优先推动政治解决、外交途径以及严肃和负责任的对话，以巩固地区各国人民的安全与稳定。