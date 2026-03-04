阿布扎比港口集团强调在地区局势发展背景下所有业务持续正常运行

阿通社阿布扎比2026年3月4日电 阿布扎比港口集团强调，鉴于当前地区局势发展，集团各业务板块运营均保持正常。

作为预防性措施，集团已启动危机管理和业务连续性机制，并与阿联酋有关部门协调，以保障员、合作伙伴和利益相关方的安全，同时确保为客户提供不间断服务。

由集团港口业务板块管理和运营的阿联酋所有港口和码头，以及相关服务均保持全面运作。

随着通过霍尔木兹海峡的航运流量下降，预计停靠哈利法港的船舶数量将相应减少。但哈利法港的服务将继续保持全面运营且不受影响。

集团预计，随着地区局势发展导致贸易路线调整，其多元化全球海运网络中的业务量将有所增加。

在集团海事与航运业务板块中，其122艘船舶中的大多数，包括集装箱船、散货船、滚装船和多用途船，目前在霍尔木兹海峡之外运营。位于海峡内的船舶则继续提供阿拉伯海湾地区内部航运服务。

总体而言，预计对海事与航运业务的影响将是有限的，对经济城市与自由区以及物流业务的影响同样预计较为有限。

阿布扎比港口集团董事总经理兼首席执行官穆罕默德·朱马·沙姆西船长表示，全球贸易一贯展现出应对地缘政治挑战的韧性。他强调，阿布扎比港口集团将依托严谨的运营管理和前瞻性的风险管控，继续为维护供应链稳定作出贡献，并通过其全球网络履行对客户的承诺，这也与国家睿智领导层的愿景相一致。

作为拥有一体化国际业务组合的多元化全球贸易促进者，阿布扎比港口集团持续密切关注地缘政治局势发展，并评估其对海上航线、供应链以及全球贸易流动可能产生的潜在影响。