阿联酋药品管理局：国家药品战略储备安全充足

阿通社迪拜2026年3月4日电 国务部长、阿联酋药品管理局董事会主席赛义德·穆巴拉克·哈杰里表示，阿联酋医药行业运行稳定、准备充分，并强调国家药品和医疗用品战略储备安全充足，能够满足本地市场需求。

哈杰里指出，阿联酋已采取一系列先进政策和战略，以维持国家战略储备，确保公民、居民和访客所需的各类基本药品能够长期、充足供应。

他表示，加强药品安全是国家长期确立的优先事项之一，这一目标依托全面战略愿景，旨在确保在各种情况下药品供应的可持续性以及其质量与安全。

哈杰里补充说，阿联酋药品管理局通过基于风险评估和应急规划的前瞻性机制开展工作，从而提升准备水平，并增强公众对国家医药体系的信心。

阿联酋药品管理局局长法蒂玛·卡比博士表示，该行业保持高度稳定和充分准备状态，确保药品和医疗用品持续供应，并按照最高质量和安全标准实现长期稳定供给。

她指出，该机构通过与战略合作伙伴建立的综合系统，对制药厂、仓库和储存设施中的药品流通及库存水平进行日常实地监测。

她补充说，这一机制确保基本药品持续供应，防止关键药品出现短缺，并指出阿联酋境内药品供应链运行正常。

卡比表示，目前医药产品供应指标保持稳定且令人安心，这得益于有效的前瞻性规划以及与卫生与预防部、相关主管机构和私营部门之间的紧密合作。

她强调，药品安全是阿联酋医疗体系的重要支柱之一，并指出该机构正实施面向未来的战略，以确保药品供应的可持续性，并提升卫生部门应对各种情况的准备能力。