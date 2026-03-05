以色列袭击黎巴嫩致72人死亡

\u963F\u901A\u793E\u8D1D\u9C81\u72792026\u5E743\u67084\u65E5\u7535 \u9ECE\u5DF4\u5AE9\u536B\u751F\u90E8\u5468\u4E09\u8868\u793A\uFF0C\u81EA\u5468\u4E00\u4EE5\u6765\uFF0C\u4EE5\u8272\u5217\u5BF9\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u53D1\u52A8\u7684\u7A7A\u88AD\u5DF2\u9020\u6210\u81F3\u5C1172\u4EBA\u6B7B\u4EA1\u3001437\u4EBA\u53D7\u4F24\u3002\u636E\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u56FD\u5BB6\u901A\u8BAF\u793E\u62A5\u9053\uFF0C\u4EE5\u519B\u5BF9\u9ECE\u5DF4\u5AE9\u591A\u5730\u53D1\u52A8\u88AD\u51FB\uFF0C\u5BFC\u81F4\u5927\u91CF\u4F4F\u5B85\u548C\u8BBE\u65BD\u906D\u5230\u4E25\u91CD\u7834\u574F\u3002