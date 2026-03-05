以色列袭击黎巴嫩致72人死亡

阿通社贝鲁特2026年3月4日电 黎巴嫩卫生部周三表示，自周一以来，以色列对黎巴嫩发动的空袭已造成至少72人死亡、437人受伤。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以军对黎巴嫩多地发动袭击，导致大量住宅和设施遭到严重破坏。