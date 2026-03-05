阿卜杜拉·本·扎耶德与多国官员及外长通电话讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月5日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在与多个友好国家官员及外交部长的电话通话中，讨论了在针对阿拉伯联合酋长国及地区多个兄弟和友好国家的伊朗公然导弹袭击之后的地区局势发展。

谢赫阿卜杜拉殿下分别与中共中央政治局委员、外交部长王毅，伊拉克库尔德地区政府总理马斯鲁尔·巴尔扎尼，印度尼西亚外交部长苏吉约诺，墨西哥外交部长胡安·拉蒙·德拉富恩特，黎巴嫩外交和侨民事务部长优素福·拉吉，南非共和国国际关系与合作部长罗纳德·拉莫拉，以及希腊国防部长尼科斯·登迪亚斯举行了电话会谈。

通话讨论了当前局势升级所产生的影响，以及其对地区安全与稳定的影响，同时还涉及其可能对国际贸易、能源安全以及全球经济带来的潜在负面影响。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长强烈谴责并严厉反对针对阿拉伯联合酋长国及地区其他国家的伊朗公然导弹袭击，并强调坚决拒绝此类行为。他们指出，此类行为严重违反国际法和《联合国宪章》。同时，各方强调，遭受袭击的国家有权采取必要措施，以维护其主权、安全、领土完整，并保障其公民和居民的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下对各国外长对阿联酋所表达的立场和团结支持表示感谢，并确认阿联酋境内所有居民和访客均安全无恙。

各国外长在通话中强调，在这一关键阶段加强国际社会协同努力的重要性，以遏制紧张局势、防止冲突扩散，同时优先通过政治解决和外交途径推动问题解决，从而巩固地区安全与稳定。