卡塔尔防空系统拦截伊朗导弹袭击

\u963F\u901A\u793E\u591A\u54C82026\u5E743\u67085\u65E5\u7535 \u5361\u5854\u5C14\u56FD\u9632\u90E85\u65E5\u8868\u793A\uFF0C\u5361\u5854\u5C14\u906D\u5230\u5BFC\u5F39\u88AD\u51FB\uFF0C\u5E76\u6307\u51FA\u9632\u7A7A\u7CFB\u7EDF\u5DF2\u6210\u529F\u62E6\u622A\u6765\u88AD\u5BFC\u5F39\u3002\u636E\u5361\u5854\u5C14\u901A\u8BAF\u793E\u53D1\u5E03\u7684\u58F0\u660E\uFF0C\u56FD\u9632\u90E8\u547C\u5401\u516C\u6C11\u3001\u5C45\u6C11\u548C\u8BBF\u5BA2\u4FDD\u6301\u51B7\u9759\u5E76\u653E\u5FC3\uFF0C\u540C\u65F6\u9075\u5B88\u5B89\u5168\u90E8\u95E8\u53D1\u5E03\u7684\u6307\u793A\uFF0C\u4EC5\u901A\u8FC7\u5B98\u65B9\u6E20\u9053\u83B7\u53D6\u4FE1\u606F\uFF0C\u5E76\u907F\u514D\u4F20\u64AD\u8C23\u8A00\u3002