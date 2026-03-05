卡塔尔防空系统拦截伊朗导弹袭击

阿通社多哈2026年3月5日电 卡塔尔国防部5日表示，卡塔尔遭到导弹袭击，并指出防空系统已成功拦截来袭导弹。

据卡塔尔通讯社发布的声明，国防部呼吁公民、居民和访客保持冷静并放心，同时遵守安全部门发布的指示，仅通过官方渠道获取信息，并避免传播谣言。