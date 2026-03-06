阿卜杜拉·本·扎耶德与多国外长通电话 讨论地区局势发展

阿通社阿布扎比2026年3月6日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与多国外长分别通电话，就伊朗导弹袭击针对阿拉伯联合酋长国及地区多个国家后出现的最新地区和国际局势发展进行讨论。

通话对象包括：韩国外交部长官赵显、亚美尼亚外交部长阿拉拉特·米尔佐扬、希腊外交部长乔治奥斯·耶拉佩特里蒂斯、丹麦外交大臣拉尔斯·勒克·拉斯穆森、厄瓜多尔外交和移民事务部长玛丽亚·索默费尔德，以及文莱外交主管部长艾瑞万。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长就地区最新局势及其对地区稳定、全球经济和能源安全的影响交换意见，并强调加强国际合作的重要性，以推动国际社会巩固地区安全与稳定的努力。

谢赫阿卜杜拉殿下与各位部长强烈谴责并谴责针对阿拉伯联合酋长国及地区其他国家的公然伊朗导弹袭击，他们强调坚决反对此类行为，指出这些行为公然违反国际法和联合国宪章，并对各国的安全与稳定构成直接威胁。

他们还强调，遭受袭击的国家有权根据国际法采取必要措施，以维护其主权、安全、领土完整 以及本国公民和居民的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下与各位部长还讨论了国际社会在当前阶段团结一致的重要性，并强调应加强外交和政治努力，支持和平手段与负责任的对话，以加强地区安全与稳定。

谢赫阿卜杜拉殿下对各位部长对阿联酋表示的声援与支持表示感谢，并强调所有在该国居住和访问的人员均处于安全状态，同时重申阿联酋致力于与国际社会的伙伴合作，以加强地区安全与稳定。