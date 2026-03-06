沙特国防部：成功拦截并摧毁3枚弹道导弹

\u963F\u901A\u793E\u5229\u96C5\u5F972026\u5E743\u67086\u65E5\u7535 \u6C99\u7279\u56FD\u9632\u90E8\u5B98\u65B9\u53D1\u8A00\u4EBA\u56FE\u5C14\u57FA\u00B7\u9A6C\u5229\u57FA\u5C11\u5C06\u5468\u56DB\u8868\u793A\uFF0C\u4E09\u679A\u5F39\u9053\u5BFC\u5F39\u5728\u98DE\u5411\u82CF\u4E39\u738B\u5B50\u7A7A\u519B\u57FA\u5730\u9014\u4E2D\u88AB\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u3002\u636E\u6C99\u7279\u901A\u8BAF\u793E\u62A5\u9053\uFF0C\u9632\u7A7A\u7CFB\u7EDF\u6210\u529F\u5B9E\u65BD\u4E86\u62E6\u622A\u884C\u52A8\u3002