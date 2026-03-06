沙特国防部：成功拦截并摧毁3枚弹道导弹

阿通社利雅得2026年3月6日电 沙特国防部官方发言人图尔基·马利基少将周四表示，三枚弹道导弹在飞向苏丹王子空军基地途中被拦截并摧毁。

据沙特通讯社报道，防空系统成功实施了拦截行动。