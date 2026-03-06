阿联酋总检察长警告勿在数字平台传播事故现场影像或误导性内容

阿通社阿布扎比2026年3月6日电 阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西博士警告，不得拍摄、发布或传播与坠落的导弹或弹片造成的事故现场或损坏情况有关的图片和视频。

他强调，传播此类材料或不准确的信息可能引发公众恐慌，并造成对国家实际情况的错误认知。

沙姆西博士强调，国家相关机构正以高效率履行职责，以确保社会安全。他指出，日常生活仍在正常进行，同时有关部门正采取必要措施应对当前发展。

他解释说，相关事件由主管部门在既定的安全和防务框架内处理。因此，个人应避免拍摄这些地点，因为发布相关影像可能削弱有关部门的应对与处置工作。

总检察长在一份声明中表示，尽管有关部门此前已发出警告，但仍有部分个人继续拍摄事故地点并在社交媒体平台上传播。

他强调，若发布或传播此类影像或误导性信息导致公众恐慌、传播虚假新闻或损害公共秩序，将构成违法行为。他呼吁公民和居民停止拍摄或转发此类内容，并指出违规者将依据现行法律承担法律责任。

此外，总检察长还警告不要传播伪造视频或经人工智能或数字技术篡改的影像，包括虚假宣称发生导弹袭击、对设施的袭击或捏造并未发生的事件。

他强调，捏造或发布此类误导公众的内容属于刑事犯罪，公共检察将依法对违法者采取法律行动，绝不姑息。

总检察长呼吁公众遵守法律，并仅从官方渠道获取信息，以共同维护国家安全与稳定。