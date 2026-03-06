阿提哈德航空将于3月6日起恢复有限航班运营

阿通社阿布扎比2026年3月6日电 阿提哈德航空今日宣布自2026年3月6日起恢复有限的商业航班运营，航班将在阿布扎比与多个主要目的地之间运行。

此前已预订机票的旅客将尽快被安排搭乘这些航班。机票亦可通过官网 etihad.com购买。

阿提哈德航空表示，除非旅客已直接收到航空公司联系通知或持有其中一趟新航班的确认预订，否则不应前往机场。

该决定是在与相关部门协调，并在进行全面安全与安保评估之后作出的。

阿提哈德航空将继续密切关注局势，并仅在所有安全标准得到满足后运营航班。

3月6日至3月19日期间，计划往返阿布扎比运营的目的地包括：艾哈迈达巴德 、曼谷、班加罗尔、开罗、科伦坡 、德里、法兰克福、河内、海得拉巴 、吉达、吉隆坡、伦敦—希思罗、马德里 、马累、米兰—马尔彭萨、莫斯科—谢列梅捷沃 、孟买 、纽约—肯尼迪、巴黎、普吉岛、利雅得、罗马、首尔—仁川、多伦多和苏黎世。

所有航班服务仍需获得运营批准，并可能根据地区空域状况进行调整。

所有其他往返阿布扎比的定期商业航班仍继续暂停。

受影响的旅客将收到阿提哈德航空 的直接通知，确认其航班状态并说明可选择的方案。

航空公司建议旅客确保其联系方式保持最新状态，并关注电子邮件以获取最新信息。

旅客还被建议在前往机场前通过 etihad.com 查询航班状态，并确保预订信息中的联系方式保持最新。