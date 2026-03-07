阿联酋总统看望在医院接受治疗的近期袭击事件受害者

阿通社阿布扎比2026年3月6日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日前往医院，看望在近期伊朗袭击事件中受伤并正在接受治疗的多名人员，并祝愿他们早日康复，平安、健康地回到家人身边。

在看望期间，谢赫穆罕默德殿下与伤者及其家属进行了亲切交谈。受影响人员分别来自阿联酋、苏丹、伊朗、巴基斯坦和印度。谢赫穆罕默德殿下向他们表示，在阿联酋他们就像在自己的家中一样，并强调确保所有居民的安全始终是国家的重中之重。

谢赫穆罕默德殿下指出，当前形势充分展现了阿联酋社会的真实品格和高度责任意识。社会各界展现出的团结与合作，以及对有关部门发布的安全指引的严格遵守，为国家各项应对努力的成功作出了重要贡献。

此外，谢赫穆罕默德殿下还对医护人员的奉献精神表示高度赞赏，感谢他们持续提供最高水平的医疗护理。

伤者及其家属对殿下的看望表示感谢，赞扬阿联酋领导层对所有居民的关怀与重视，并祈愿阿联酋及其人民持续享有安全与稳定。

部分伤者在接受必要的医疗救治并完全康复后，已出院。

陪同谢赫穆罕默德殿下进行看望的有：阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下、以及多位高级官员。