阿卜杜拉·本·扎耶德同多国官员及外长通电话 讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月7日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与多国官员及外长进行了电话通话，讨论最新地区和国际局势发展，以及针对阿联酋和该地区若干国家的伊朗无端导弹袭击所带来的影响。

谢赫阿卜杜拉殿下分别同圭亚那合作共和国总统穆罕默德·伊尔凡·阿里、巴基斯坦伊斯兰共和国副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔、意大利副总理兼外交与国际合作部长安东尼奥·塔亚尼、瑞士联邦副主席兼外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯、法国欧洲和外交部长让-诺埃尔·巴罗、新西兰外交部长温斯顿·彼得斯以及阿塞拜疆外交部长杰伊洪·拜拉莫夫通电话。

通话讨论了上述事态发展对地区安全与稳定造成的影响，以及可能对全球经济和能源供应安全带来的后果。各位部长还强调，加强国际协调与合作、加大共同努力以维护地区稳定具有重要意义。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长强烈谴责针对阿联酋及地区若干国家的伊朗无端导弹袭击，并强调坚决反对此类行为，因为这些行为公然违反国际法原则和《联合国宪章》，对各国安全与主权构成直接威胁。

他们还强调加强国际集体行动以应对这些挑战的重要性，并支持外交努力以及负责任的对话，以巩固地区安全与稳定。

谢赫阿卜杜拉殿下对各国外长表达的团结与支持表示感谢，并强调阿联酋境内所有居民和访客均安全无恙。他重申，阿联酋将继续同国际伙伴合作，推动实现地区持久安全与稳定，满足地区各国人民对繁荣与福祉的共同期待。