阿联酋经济与旅游部长视察阿维尔市场 强调商品供应充足价格下降

阿通社迪拜2026年3月7日电 阿联酋经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里强调，阿联酋食品供应保持稳定，水果和蔬菜市场目前产品供应充足，同时价格出现明显下降。

经济与旅游部长指出，价格下降主要归因于来自世界各国的新一批农产品和农作物持续进入市场。他预计，随着未来几天更多货源抵达市场，价格下降趋势将继续。

他是在今日视察迪拜阿维尔果蔬市场期间接受阿联酋通讯社采访时作出上述表示。

此次访问旨在实地了解市场运行情况、监测价格水平、评估食品供应状况，并确保市场具备充分能力满足国家食品供应需求。

他表示，目前市场整体情况清晰反映出来自世界各地的大量农产品供应，一些商品价格出现明显下降，其中部分商品价格甚至低于几天前的水平。

在视察过程中，经济与旅游部长还查看了多批新食品货物的卸货情况。商户表示，卸货作业今天仍在继续，并将在未来几天持续进行。

商人指出，这些新增的基本食品商品将直接增加市场供应，从而进一步推动价格持续下降，使消费者受益。

在讲话最后，他呼吁消费者在购买时保持冷静，只购买实际需要的商品，并提醒不要过度囤积食品。

他强调，食品产品供应充足，所有人都可以获得所需商品，目前不存在任何供应短缺。同时他重申，经济与旅游部将继续密切监测市场状况，听取建议和投诉，并努力解决消费者可能面临的任何问题。