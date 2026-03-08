阿卜杜拉·本·扎耶德同多国外长通电话 讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月8日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下分别同多国外长通电话，讨论在伊朗针对阿联酋及地区多个国家发动无端导弹袭击的背景下，地区和国际局势的最新发展。

通话期间，谢赫阿卜杜拉殿下分别同摩洛哥王国外交、非洲合作与海外侨民大臣纳赛尔·布里达、塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部长谢赫·尼昂，以及秘鲁外交部长乌戈·德塞拉进行了讨论。

各方在通话中谈及这些事态发展对地区安全与稳定的影响，以及其对全球经济和能源安全造成的负面冲击。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长强烈谴责伊朗的无端导弹袭击，指出这些袭击公然违反国际法和《联合国宪章》，并对各国安全、主权及地区稳定构成直接威胁。

他们还重申，遭到袭击的国家有权依据国际法采取必要措施，维护本国主权、领土完整以及本国公民、居民和访客的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长还讨论了加强国际协调和加大共同努力以维护地区安全与稳定的重要性。

在通话中，谢赫阿卜杜拉殿下对兄弟和友好国家向阿联酋表示的声援与支持表示赞赏，并强调阿联酋境内所有居民和访客都是安全的。

此外，谢赫阿卜杜拉殿下还强调，必须推进外交努力并开展负责任、严肃的对话，以解决所有悬而未决的问题和危机，从而为实现和平以及本地区人民更大程度的繁荣与福祉铺平道路。