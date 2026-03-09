阿卜杜拉·本·扎耶德与多国外长及官员通电话 讨论地区局势及伊朗无端导弹袭击影响

阿通社阿布扎比2026年3月9日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与多国外长及官员进行了一系列电话会谈，讨论地区最新发展以及伊朗针对阿联酋和地区多个国家发动的无端导弹袭击所带来的影响。

谢赫阿卜杜拉殿下分别与以下官员进行了讨论：约旦哈希姆王国 副首相兼外交与侨务大臣埃伊曼·萨法迪；列支敦士登副首相兼外交部长萨比娜·莫瑙尼；俄罗斯外交部长谢尔盖・拉夫罗夫；摩洛哥王国外交、非洲合作与海外侨民大臣纳赛尔·布里达；埃及外交、国际合作与移民事务部长巴德尔·阿卜杜勒阿提博士；巴林王国外交大臣阿卜杜拉提夫·本·拉希德·扎耶尼博士；希腊外交部长乔治·耶拉彼得里蒂斯；希腊国防部长尼科斯·登迪亚斯；以及瑞典王国外交大臣玛丽亚·马尔默·斯蒂纳加德。

通话讨论了这些事态发展对地区安全与稳定造成的严重影响，以及其对全球经济和能源安全带来的负面影响。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长强烈谴责这些无端导弹袭击。他们指出，这些行为严重违反国际法和《联合国宪章》，并对各国的安全与主权以及地区稳定构成直接威胁。

他们还确认，遭受袭击的国家有权根据国际法 采取必要措施，以维护其主权和领土完整 ，并确保其公民、居民和访客的安全。

在通话中，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对兄弟和友好国家向阿联酋表示的团结与支持表示感谢，并强调所有居民和游客都是安全的。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长还讨论了加强国际合作与联合努力以维护地区安全与稳定的重要性。

双方还强调，通过外交途径推动解决当前危机 的重要性，以维护地区安全稳定，并实现该地区人民对全面发展和可持续经济繁荣的期望。