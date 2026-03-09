阿联酋防空系统正应对来自伊朗的导弹和无人机威胁

阿通社阿布扎比2026年3月9日电 阿联酋国防部宣布，目前正在应对来自伊朗的导弹和无人机威胁。

国防部在声明中表示，民众听到的声响是防空系统拦截导弹和无人机所产生的。

有关部门同时呼吁公众遵守已发布的安全与安保指示。