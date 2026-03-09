阿联酋防空系统正应对来自伊朗的导弹和无人机威胁

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42026\u5E743\u67089\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u56FD\u9632\u90E8\u5BA3\u5E03\uFF0C\u76EE\u524D\u6B63\u5728\u5E94\u5BF9\u6765\u81EA\u4F0A\u6717\u7684\u5BFC\u5F39\u548C\u65E0\u4EBA\u673A\u5A01\u80C1\u3002\u56FD\u9632\u90E8\u5728\u58F0\u660E\u4E2D\u8868\u793A\uFF0C\u6C11\u4F17\u542C\u5230\u7684\u58F0\u54CD\u662F\u9632\u7A7A\u7CFB\u7EDF\u62E6\u622A\u5BFC\u5F39\u548C\u65E0\u4EBA\u673A\u6240\u4EA7\u751F\u7684\u3002\u6709\u5173\u90E8\u95E8\u540C\u65F6\u547C\u5401\u516C\u4F17\u9075\u5B88\u5DF2\u53D1\u5E03\u7684\u5B89\u5168\u4E0E\u5B89\u4FDD\u6307\u793A\u3002