2024年海合会国家农业、畜牧业和渔业表现强劲

阿通社马斯喀特2026年3月9日电 海湾阿拉伯国家合作委员会国家在2024年农业、畜牧业和渔业部门取得强劲表现。这表明尽管该地区面临环境与自然挑战，尤其是可耕地有限和水资源匮乏，这些部门在支持粮食安全和推动经济多元化方面的作用正在不断增强。

海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心发布的数据显示，农业与渔业部门按现价计算对国内生产总值的贡献在2024年达到约400亿美元，较2023年增长5.1%，该部门在海合会国内生产总值中的占比保持在1.7%。

农业和渔业出口额升至78亿美元，增长7.5%；进口额达到387亿美元，增长10.1%，反映出海合会国家持续努力提升生产效率并加强粮食安全体系。

该部门的总体指标显示，这一增长主要得益于作物生产、畜牧生产和渔业生产的提升，同时区域内部贸易以及对外贸易也不断增强。

2024年海合会农作物总产量达到约1270万吨 ，较2023年的约1220万吨增长3.9%。海合会畜牧总量约为4250万头，同比增长3.6%。

在植物产品中，蔬菜按产量排名第一，占海合会农作物总产量的45.8%，显示其在海合会粮食生产结构中的重要地位。

在畜牧结构方面，绵羊仍居首位，占海合会畜牧总量的60.5%，总数约2570万只。其次为山羊，约1250万只；骆驼约320万峰；牛约120万头。

报告还指出，在部分海合会国家，山羊在国内畜牧结构中占较大比重。例如在阿曼苏丹国山羊占国内畜牧总量的64.4%，而在阿拉伯联合酋长国占44.4%。

在畜牧生产方面，海合会国家多项指标实现明显增长。2024年食用鸡蛋产量达到约120亿枚，而2023年为110亿枚，增长8.4%。

沙特阿拉伯在该指标中排名第一，占70.4%，其次为科威特10.8%、阿联酋9.4%和阿曼8.2%。

鸡肉产量也达到约160万吨，而上一年为约140万吨，实现17.9% 的强劲增长，显示该地区畜牧业和食品生产链持续扩张。

在渔业部门，海合会国家也实现显著增长。2024年渔业总产量达到约110万吨，较2023年增长12.2%，成为当年增长最快的食品生产部门之一。

这一表现反映出海合会国家日益重视渔业与水产养殖，将其作为支持粮食安全和多元化本地生产来源的重要途径，尤其是在该地区拥有广阔海岸线以及强大的物流和投资能力的背景下。

在土地利用方面，数据显示海合会国家总面积约为240万平方公里，而用于农业的土地面积不超过9200平方公里，仅占总面积的0.4%。

这一比例反映出该地区农业扩张面临的地理与环境挑战，促使海合会国家更加重视提高资源利用效率、采用现代农业技术，并扩大对保护性农业和水产养殖的投资。

在海合会内部贸易方面，2024年海合会国家之间的农产品出口达到约48亿美元，而2023年为45亿美元 ，增长7.2%。

海合会国家之间的鱼类出口约为2.144亿美元，较上一年的1.893亿美元增长13.3%。

这些数据表明海合会国家之间的贸易与粮食一体化水平不断提升，同时也反映出部分成员国正在成为区域物流枢纽，用于农产品和渔业产品的再出口与再分配。

这一强劲表现表明，海合会国家正通过统一战略推动海湾农业一体化，旨在优化利用水资源、保障粮食供应、提高生产能力，并鼓励私营部门参与的联合项目。

这一方针还得到多个海合会联合项目的支持，包括农业计划与政策协调联合项目、自然资源调查与利用维护联合项目以及农业食品生产联合项目。

此外，还出台了一系列统一农业法规 ，涵盖种子与苗木、肥料与土壤改良剂、农业检疫、农药、有机投入品与产品以及食品与农业植物遗传资源管理。