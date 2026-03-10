沙特国防部称拦截并摧毁一枚弹道导弹和两架无人机

阿通社利雅得2026年3月10日电 沙特国防部今日宣布宣布拦截并摧毁一枚弹道导弹和两架无人机。

沙特通讯社援引沙特国防部发言人图尔基·马利基少将的话表示，被拦截并摧毁的导弹是朝东部地区发射的，而两架无人机则在哈尔吉县以东被摧毁。