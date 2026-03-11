国家气象中心：阿联酋多地将出现不稳定天气并伴有降雨 持续至3月15日

阿通社阿布扎比2026年3月10日电 国家气象中心预测，自3月11日至3月15日期间，阿联酋全国天气状况将相对不稳定，预计初期部分地区将出现降雨，尤其是西部和沿海地区。

这一时期还将伴随活跃风力，可能引发扬尘，气温将逐渐下降。到本周末，天气状况将逐步趋于稳定，气温也将小幅回升。

气象中心在一份声明中表示，明日天气将为多云至阴天，局部时段伴有扬尘，西部和沿海部分地区仍有降雨可能，同时气温将逐渐下降。

预计风向为东北风，风力时强时劲，可能引发扬沙，风速为每小时15至30公里，阵风最高可达每小时50公里。下午起风力将逐渐减弱至中等至轻微。海况方面，阿拉伯湾和阿曼海海面将较为汹涌，下午起逐渐转为中等至轻浪。

气象中心指出，周四清晨部分内陆地区湿度较高，西部地区可能出现轻雾。天气总体为多云至阴天，局部地区仍有降雨可能。

风向仍为东北风，风力轻到中等，局部时段增强并伴有扬尘，风速为每小时15至25公里，阵风最高可达35公里。阿拉伯湾海况为中等至轻浪，阿曼海为轻浪。

周五天气预计仍较为潮湿，西部部分地区清晨可能出现轻雾。天气为多云至阴天，白天西部、沿海及岛屿地区可能出现零星小雨，气温趋于回升。

风向为东北风，风力轻到中等，局部时段增强并伴有扬尘，风速为每小时15至25公里，阵风最高可达35公里。阿拉伯湾海况为轻到中浪，阿曼海为轻浪。

周六天气仍将较为潮湿，部分沿海地区清晨可能出现雾或薄雾，白天天气转为晴到多云。

风向为东北风，风速10至20公里/小时，阵风最高可达30公里/小时。阿拉伯湾与阿曼海海况均为轻浪。

周日湿度条件仍将持续，部分沿海地区清晨可能出现薄雾。天气总体为晴到多云，气温将有所上升。

风向仍为东北风，风速10至20公里/小时，阵风最高可达30公里/小时。阿拉伯湾与阿曼海海况保持轻浪。