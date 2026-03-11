沙特国防部宣布拦截并摧毁四架无人机

沙特国防部宣布拦截并摧毁四架无人机

阿通社利雅得2026年3月11日电 沙特阿拉伯国防部宣布，已拦截并摧毁四架无人机。

据沙特通讯社援引国防部官方发言人图尔基·马利基少将的话报道，四架无人机在沙特东部省被成功拦截并摧毁。