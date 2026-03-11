沙特国防部宣布拦截并摧毁四架无人机

\u963F\u901A\u793E\u5229\u96C5\u5F972026\u5E743\u670811\u65E5\u7535 \u6C99\u7279\u963F\u62C9\u4F2F\u56FD\u9632\u90E8\u5BA3\u5E03\uFF0C\u5DF2\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u56DB\u67B6\u65E0\u4EBA\u673A\u3002\u636E\u6C99\u7279\u901A\u8BAF\u793E\u63F4\u5F15\u56FD\u9632\u90E8\u5B98\u65B9\u53D1\u8A00\u4EBA\u56FE\u5C14\u57FA\u00B7\u9A6C\u5229\u57FA\u5C11\u5C06\u7684\u8BDD\u62A5\u9053\uFF0C\u56DB\u67B6\u65E0\u4EBA\u673A\u5728\u6C99\u7279\u4E1C\u90E8\u7701\u88AB\u6210\u529F\u62E6\u622A\u5E76\u6467\u6BC1\u3002