海合会欢迎联合国安理会通过决议谴责伊朗对海湾国家的导弹和无人机袭击

阿通社利雅得2026年3月12日电 海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·穆罕默德·布达维欢迎联合国安全理事会通过决议，谴责伊朗针对海湾合作委员会国家和约旦哈希姆王国 的严重军事行动。

布达维表示，这一国际谴责体现了前所未有的全球共识，清楚表明伊朗通过针对海合会国家和约旦的平民、民用设施以及基础设施实施袭击，已严重违反国际法律、国际规范和相关公约。

他指出，这项决议得到136个联合国成员国共同提案，表明国际社会充分认识到伊朗袭击对海合会国家和约旦主权构成的严重侵犯，并确认这些国家根据《联合国宪章》第51条依法享有自卫权，无论是单独还是集体行使该权利，在遭受武装侵略时采取一切必要措施，以维护其主权、安全与稳定。

布达维解释说，安理会决议再次重申对所有海合会国家和约旦领土完整的坚定支持，同时支持其主权和政治独立。

他补充说，该决议还强调海湾地区对国际和平与安全的重要性，以及该地区在全球经济稳定中的关键作用。决议同时重申航行自由的原则，保障往返沿海国家港口和设施的船只航行权利，前提是这些国家并非冲突一方。

布达维还对海合会国家和约旦的代表表示感谢，赞赏他们提出这一决议并动员国际努力，最终推动决议于当天获得通过。