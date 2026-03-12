联邦身份、公民、海关和港口安全管理局允许境外居留证过期居民无需新签证入境

阿通社阿布扎比2026年3月12日电 联邦身份、公民、海关和港口安全管理局今日宣布，允许目前身处阿联酋境外且居留许可已过期的居民返回阿联酋，原因是当前地区局势导致空域关闭，使其无法按时返境。该决定自2026年2月28日起实施，有效期为一个月。

该局说明，此决定适用于所有在阿联酋境外期间居留许可于2026年2月28日或之后到期的居民。这些人员因空域关闭或航班暂停而无法返回阿联酋。根据该决定，他们可在2026年3月31日之前返回阿联酋，在此期间无需申请新的入境签证，并可完成法律身份调整手续，且不会因这些超出其控制的特殊情况而承担任何经济罚款。

该局指出，此决定是对因空域关闭和全球航空运输中断而滞留境外、无法按时返回并续签居留许可的居民所面临特殊情况的回应。该决定体现了阿联酋在人道主义原则指导下处理紧急情况的政策，旨在减轻居民负担，使其能够继续生活、规划未来，并为国家可持续发展作出贡献。

该局同时强调，此举也有助于家庭团聚，与“家庭年”的价值和原则相一致，使家庭户主或任何在境外期间居留证到期的家庭成员能够返回阿联酋，与家人恢复正常生活。

该局重申，将继续在阿联酋各运营地点和机场实施应急响应和业务连续性计划，以确保流程顺畅，并妥善处理与航班延期或重新安排相关的情况，同时为受影响居民提供必要支持。

该局呼吁所有相关人员通过官方渠道获取最新信息及相关监管措施，并重申其将持续保持最高水平的准备和响应能力，以确保在各种情况下为旅客和访客提供持续服务与支持。