阿卜杜拉·本·扎耶德与多国外长及官员通电话 讨论伊朗针对阿联酋及兄弟国家的无端恐怖导弹袭击影响

阿通社阿布扎比2026年3月13日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下分别同多国领导人及外长通电话，讨论伊朗发动的无端恐怖导弹袭击针对阿联酋及该地区多个国家所造成的影响与后果。

在通话中，谢赫阿卜杜拉殿下分别同坦桑尼亚总统萨米娅·苏卢胡·哈桑、汤加王储图普托阿·乌卢卡拉拉、加拿大外交部长安妮塔·阿南德、格鲁吉亚外交部长马卡·博乔里什维利、特立尼达和多巴哥外交和加勒比共同体事务部长肖恩·索伯斯，以及危地马拉外交部长卡洛斯·拉米罗·马丁内斯进行了讨论。

通话重点讨论了上述事态发展对地区安全与稳定的严重影响，以及其对全球经济和能源安全带来的负面影响。

谢赫阿卜杜拉殿下与相关官员一致强烈谴责伊朗的无端恐怖导弹袭击，指出这一行为严重违反国际法和《联合国宪章》，并对各国安全与主权以及地区稳定构成直接威胁。

各方还强调，遭受袭击的国家有权根据国际法采取必要措施，维护国家主权与领土完整，并保障本国公民、居民和访客的安全。

在通话中，谢赫阿卜杜拉殿下对兄弟国家和友好国家向阿联酋表达的声援与支持表示赞赏，并强调所有居民和游客都是安全的。

各方还就加强国际合作和共同努力以维护地区安全与稳定的重要性进行了讨论，并强调推动实现地区人民对包容性发展和可持续经济繁荣的共同期待。