中国成功发射卫星互联网低轨20组卫星

| 1 minute read
中国成功发射卫星互联网低轨20组卫星

阿通社阿布扎比2026年3月13日电 据新华社报道，3月13日3时48分，中国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨20组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。