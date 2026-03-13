埃塞俄比亚南部洪水和山体滑坡已致64人死亡

\u963F\u901A\u793E\u4E9A\u7684\u65AF\u4E9A\u8D1D\u5DF42026\u5E743\u670813\u65E5\u7535 \u57C3\u585E\u4FC4\u6BD4\u4E9A\u5357\u90E8\u4E00\u5904\u4EBA\u53E3\u7A20\u5BC6\u7684\u5C71\u533A\u53D1\u751F\u6D2A\u6C34\u548C\u5C71\u4F53\u6ED1\u5761\u707E\u5BB3\uFF0C\u6B7B\u4EA1\u4EBA\u6570\u5DF2\u4E0A\u5347\u81F364\u4EBA\u3002\u57C3\u585E\u4FC4\u6BD4\u4E9A\u8B66\u65B9\u8868\u793A\uFF0C\u5728\u8BE5\u56FD\u5357\u90E8\u52A0\u83AB\u5730\u533A\u53D1\u751F\u6D2A\u6C34\u540E\uFF0C\u62A5\u544A\u5931\u8E2A\u4EBA\u6570\u5DF2\u589E\u81F3128\u4EBA\uFF0C\u76EE\u524D\u5DF2\u53D1\u73B064\u5177\u9057\u4F53\u3002