埃塞俄比亚南部洪水和山体滑坡已致64人死亡

阿通社亚的斯亚贝巴2026年3月13日电 埃塞俄比亚南部一处人口稠密的山区发生洪水和山体滑坡灾害，死亡人数已上升至64人。

埃塞俄比亚警方表示，在该国南部加莫地区发生洪水后，报告失踪人数已增至128人，目前已发现64具遗体。