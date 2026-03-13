土耳其中部发生5.5级地震

\u963F\u901A\u793E\u5B89\u5361\u62C92026\u5E743\u670813\u65E5\u7535 \u571F\u8033\u5176\u4E2D\u90E8\u4ECA\u6668\u53D1\u751F5.5\u7EA7\u5730\u9707\uFF0C\u76EE\u524D\u5C1A\u672A\u6536\u5230\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u6216\u8D22\u4EA7\u635F\u5931\u62A5\u544A\u3002\u571F\u8033\u5176\u707E\u5BB3\u4E0E\u5E94\u6025\u7BA1\u7406\u5C40\u8868\u793A\uFF0C\u9707\u4E2D\u4F4D\u4E8E\u6258\u5361\u7279\u7701\u5C3C\u514B\u8428\u5C14\u5E02\uFF0C\u9707\u6E90\u6DF1\u5EA6\u4E3A6.4\u516C\u91CC\uFF0C\u591A\u7701\u5C45\u6C11\u6709\u9707\u611F\u3002