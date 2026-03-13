土耳其中部发生5.5级地震

阿通社安卡拉2026年3月13日电 土耳其中部今晨发生5.5级地震，目前尚未收到人员伤亡或财产损失报告。

土耳其灾害与应急管理局表示，震中位于托卡特省尼克萨尔市，震源深度为6.4公里，多省居民有震感。