阿联酋总检察长下令逮捕10名被告 因在数字平台发布视频

阿通社阿布扎比2026年3月14日电 阿联酋总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西下令逮捕10名被告，这些被告来自不同国籍。案件已被移送紧急审理，原因是他们在社交媒体平台发布包含误导性和捏造内容的视频。

这一行动是在地区局势发展的背景下，对数字平台持续监测后采取的措施。有关事件被利用来传播虚假信息，其目的在于故意误导公众，并破坏国家安全、秩序与稳定。

调查显示，被告发布的视频包括真实画面，其中展示防空系统拦截攻击的场景。其他视频则显示地面上的弹体或人群观看事件。此外，他们还传播利用人工智能制作的伪造视频，虚假暗示阿联酋各地发生爆炸、重要地标遭到打击或大规模火灾及浓烟升起。

相关事件还包括利用儿童情绪制作视频，虚假暗示存在安全威胁。其他视频则声称国内军事设施被摧毁，或将发生在国外的事件归因于阿联酋境内地点 ，以误导公众舆论并传播恐慌。

发布这些视频——无论是真实还是伪造——都可能影响公共安全、造成社会混乱，并可能为敌对媒体提供素材，以歪曲事实、削弱公众对主管机构的信任，甚至可能泄露国家防御能力的相关信息。

检察机关已开始对被告进行讯问，并羁押候审。

总检察长表示，此类行为根据法律构成犯罪，可判处不少于一年监禁并处以不少于10万迪拉姆罚款，原因是其故意传播虚假信息、危害公共安全、在社会中散布恐慌并破坏社会稳定。

总检察长强调，检察机关不会容忍任何利用网络空间或现代技术传播误导性信息或伪造内容的行为，尤其是传播展示国家防御系统拦截攻击的视频及其可能带来的影响。

他还指出，任何被证实参与此类行为的人都将立即承担刑事责任，并强调有关部门将继续监测此类行为，并对相关责任人采取坚决法律措施。