中国司法部部长贺荣：今年将加快研究人工智能等领域立法

阿通社北京2026年3月14日电 据新华社报道，中国司法部部长贺荣12日在十四届全国人大四次会议第三场“部长通道”上表示，人工智能是今年两会的“高频词”。今年将加快研究人工智能、低空经济等领域立法，修订道路交通安全法、制定空域管理条例等。