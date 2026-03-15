沙特国防部：利雅得和东部省拦截并摧毁5架无人机

阿通社利雅得2026年3月15日电 沙特国防部宣布，防空系统成功拦截并击落5架无人机。

据沙特通讯社报道，沙特国防部发言人图尔基·马利基少将表示，其中1架无人机在利雅得地区被拦截并击落，另外4架无人机在东部省被成功拦截并击落。