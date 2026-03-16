阿卜杜拉·本·扎耶德与多国外长通电话讨论地区局势发展

阿通社阿布扎比2026年3月16日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下分别同多国外长通电话，就伊朗针对阿联酋及地区多个国家发动的无端恐怖导弹袭击所产生的影响进行了讨论。

谢赫·阿卜杜拉殿下在通话中分别同科威特外交大臣谢赫贾拉赫·贾比尔·艾哈迈德·萨巴赫、印度共和国外交部长苏杰生，以及南苏丹共和国外交与国际合作部长蒙代·塞马亚·肯尼斯·昆巴进行了讨论。

通话重点讨论了当前局势发展给地区安全与稳定带来的严峻挑战及其产生的影响，并涉及这些事态对全球经济和能源安全可能造成的影响。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长一致强烈谴责这些无端恐怖导弹袭击，指出此类行为严重违反国际法和《联合国宪章》，并对国家安全与主权以及地区稳定构成直接威胁。

各方同时强调，遭受袭击的国家有权依据国际法采取必要措施，以维护本国主权和领土完整，并确保本国公民、居民以及访客的安全。

在通话中，谢赫阿卜杜拉殿下对兄弟和友好国家向阿联酋表达的声援表示感谢，并强调目前在阿联酋境内的所有居民和访客均处于安全状态。

各方还强调，应加强国际合作和共同努力，以维护地区安全，并推动实现可持续安全与包容性发展，造福地区各国人民。