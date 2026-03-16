迪拜国际机场部分航班开始逐步恢复

阿通社迪拜2026年3月16日电 迪拜民航局16日宣布，此前出于预防措施实施临时停航后，往返迪拜国际机场的部分航班服务已开始逐步恢复，并恢复飞往部分目的地的航班。

该局建议旅客联系相关航空公司，了解航班最新信息。