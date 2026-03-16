无人机袭击后富查伊拉石油工业区起火 民防队迅速响应 无人员伤亡

\u963F\u901A\u793E\u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C92026\u5E743\u670816\u65E5\u7535 \u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C9\u6709\u5173\u90E8\u95E8\u786E\u8BA4\uFF0C\u5728\u4E00\u6B21\u65E0\u4EBA\u673A\u88AD\u51FB\u540E\uFF0C\u5BCC\u67E5\u4F0A\u62C9\u77F3\u6CB9\u5DE5\u4E1A\u533A\u53D1\u751F\u5927\u706B\uFF0C\u76EE\u524D\u672A\u62A5\u544A\u4EBA\u5458\u4F24\u4EA1\u3002\u8BE5\u914B\u957F\u56FD\u7684\u6C11\u9632\u90E8\u95E8\u5DF2\u7ACB\u5373\u5C55\u5F00\u5E94\u6025\u5904\u7F6E\uFF0C\u5E76\u6301\u7EED\u5F00\u5C55\u706D\u706B\u5DE5\u4F5C\uFF0C\u4EE5\u63A7\u5236\u706B\u52BF\u3002