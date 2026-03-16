无人机袭击后富查伊拉石油工业区起火 民防队迅速响应 无人员伤亡

阿通社富查伊拉2026年3月16日电 富查伊拉有关部门确认，在一次无人机袭击后，富查伊拉石油工业区发生大火，目前未报告人员伤亡。

该酋长国的民防部门已立即展开应急处置，并持续开展灭火工作，以控制火势。