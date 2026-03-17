阿卜杜拉·本·扎耶德同多国外长通话

阿通社阿布扎比2026年3月17日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下同多国官员及外交部长通电话，就伊朗无端发动针对阿联酋及地区多国的恐怖导弹袭击所造成的影响进行讨论。

谢赫阿卜杜拉殿下分别同卡塔尔首相兼外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼殿下、黑山总理米洛伊科·斯帕伊奇、沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·本·阿卜杜拉亲王殿下、巴林外交大臣阿卜杜拉提夫·本·拉希德·扎耶尼博士、吉尔吉斯斯坦外交部长热恩别克·库鲁巴耶夫、日本外务大臣茂木敏充以及泰国外长西哈萨·蓬集格举行电话讨论。

各方表示，当前事态发展对地区安全与稳定产生严重影响，并对全球经济及能源安全带来重要影响。

各方强烈谴责这些无端恐怖导弹袭击，认为此类行为公然违反国际法原则和《联合国宪章》，并对各国的安全与主权以及该地区的稳定构成直接威胁。

各方强调，遭受袭击的国家有权根据国际法采取必要措施，维护国家主权和领土完整，保障公民、居民及访客安全。

谢赫阿卜杜拉殿下对兄弟和友好国家向阿联酋表达的团结与支持表示赞赏，并确认阿联酋境内所有居民和访客均安全。

各方还强调，应加强国际合作与协同努力，共同维护地区安全与稳定，推动实现地区人民对全面发展与可持续经济繁荣的期待。