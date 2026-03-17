富查伊拉石油工业区遭无人机袭击引发火灾 无人员伤亡

阿通社富查伊拉2026年3月17日电 富查伊拉酋长国有关部门17日表示，富查伊拉石油工业区在遭无人机袭击后发生火灾，未造成人员伤亡。

富查伊拉政府媒体办公室指出，民防部门已立即展开应对，并持续开展灭火及控制工作。