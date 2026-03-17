阿布扎比有关部门就巴尼亚斯地区发生的弹片坠落事件作出回应 该事件造成一人死亡

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阿布扎比有关部门就巴尼亚斯地区发生的弹片坠落事件作出回应 该事件造成一人死亡

阿通社阿布扎比2026年3月17日电 阿布扎比有关部门已对巴尼亚斯地区发生的一起碎片坠落事件作出响应。该事件发生在防空系统拦截一枚弹道导弹之后。

阿布扎比媒体办公室表示，该事件造成一名巴基斯坦籍人员死亡。