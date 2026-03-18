阿联酋外长同多国外长通话讨论地区局势

阿通社阿布扎比2026年3月18日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与多国外长及官员通电话，就最新地区局势发展以及伊朗对阿联酋和地区多国实施的无端恐怖导弹袭击的影响进行了讨论。

谢赫阿卜杜拉殿下分别与科索沃共和国第一副总理兼外交和侨民事务部长格劳克·孔尤夫卡、科威特外交大臣谢赫贾拉赫·贾比尔·艾哈迈德·萨巴赫、美国国务卿马尔科·卢比奥以及联合国教科文组织总干事哈立德·阿纳尼博士进行了通话。

谢赫阿卜杜拉殿下与上述部长和官员强烈谴责伊朗针对阿联酋及地区国家的无端恐怖导弹袭击，强调坚决反对此类违反国际法的行为。他们还确认，受攻击国家有权采取一切必要措施，以维护其主权、安全和领土完整，并保障其公民、居民和访客的安全。

谢赫阿卜杜拉殿下对各国外长和官员对阿联酋表示声援表示感谢，并确认在阿联酋境内的所有居民和访客均安全。

通话还讨论了伊朗无端恐怖导弹袭击对地区和国际安全与稳定的严重影响，以及其对全球经济和能源安全的负面影响。

双方还强调，在当前阶段，国际社会应以协调一致的方式开展工作，以遏制紧张局势，同时优先推动政治解决、外交途径以及认真负责的对话，以解决所有悬而未决的危机，从而有助于加强地区各国人民的安全与稳定。