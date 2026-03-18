沙特国防部拦截射向哈尔吉县的弹道导弹

阿通社利雅得2026年3月18日电 沙特国防部发言人图尔基·马利基少将表示，一枚射向哈尔吉县的弹道导弹已被成功拦截并摧毁。

他指出，导弹碎片落入苏丹亲王空军基地附近区域，但未造成任何损失。

马利基补充说，在东部地区，共拦截并摧毁六架无人机。